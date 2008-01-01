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Ремонт окон, регулировка и утепление пластиковых окон, замена стеклопакетов и москитные сетки в Одинцово

Московский оконный сервис выполнит любые виды работ по ремонту и обслуживанию окон, произведет ремонт окон срочно недорого в Москве и московской области:

Наши преимущества

Наши преимущества

Секрет нашей успешной работы в том, что мы поставили услуги по ремонту окон “на колеса” – 30 мобильных бригад ежедневно обслуживают клиентов по всей Москве и Московской области. 

  • 350 рублей – цена регулировки пластикового окна
  • Бесплатный выезд мастера – при условии заключении договора
  • 1-1,5 часа – время, за которое мастер приедет к вам
  • Бесплатные консультации по любым вопросам оконного ремонта по тел.+7(495)789-11-14
оперативно и с гарантией
Звоните нам, если вам нужен:
  • ремонт окон,
  • регулировка пластиковых окон,
  • замена стеклопакета,
  • утепление окон,
  • установка москитной сетки.

+7 (495) 789-11-34 – телефон для вызова мастера в Одинцово.

Мастер по ремонту окон в Одинцово
Мастер по ремонту окон в Одинцово
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  • Ремонт окон в Одинцово, регулировка и утепление пластиковых окон, замена стеклопакетов и москитные сетки | Московский оконный сервис

    Мастер приедет на специально - оборудованном автомобиле, где есть весь необходимый инструмент и запасные части. Ремонт не перенесется на другой день и не затянется.

  • Ремонт окон в Одинцово, регулировка и утепление пластиковых окон, замена стеклопакетов и москитные сетки | Московский оконный сервис

    Мастер произведет ремонт по ГОСТУ и требованиям производителей оконных комплектующих. По завершению работы, мастер оформит договор. С нами вы сможете забыть о некачественном ремонте.

  • Ремонт окон в Одинцово, регулировка и утепление пластиковых окон, замена стеклопакетов и москитные сетки | Московский оконный сервис

    На следующий день после ремонта, мы пришлем SMS, в котором предложим оставить отзыв. Все отзывы модерируются директором компании напрямую. Ваш отзыв не останется незамеченным.

Цены на ремонт окон в Одинцово

Ремонт ПВХ конструкций и деревянных со стеклопакетами

Регулировка фурнитуры оконной створки (одна створка) ₽ 350
Регулировка фурнитуры балконной двери ₽ 850
Чистка, смазка фурнитуры оконной створки или двери ₽ 150

Ремонт и замена фурнитуры (пвх и деревянные со стеклопакетами)

Ремонт фурнитуры (без замены комплектующих) ₽ 1500
Ручка (белая/коричневая) ₽ 500
Ручка (цвета по шкале RAL) ₽ 800
Ручка с ключом для ПВХ ₽ 1800
Защелка на балконную дверь ₽ 500
Детский замок (блокировка «защита от детей», белый) ₽ 1500
Детский замок (блокировка «защита от детей», цвет – окраска по шкале RAL) от ₽ 1500 + 30%
Бесплатная консультация
Работаем с 7:00 до 0:00, без выходных

Получить бесплатную консультацию или вызвать мастера в Одинцово для ремонта окна можно по телефону 8 (495) 789-11-34 или заказав обратный звонок.

Утепление, шумоизоляция

Замена уплотнителя на силиконовый EUROSTRIP, Швеция (для окон, дверей ПВХ и деревянных со стеклопакетами, включая работу и материал) 200 ₽/п.м
Замена уплотнителя на резиновый (для алюминиевых конструкций, включая работу и материал) 200 ₽/п.м
Герметизация шва монтажной пеной 300 ₽/п.м
Герметизация шва силиконовым герметиком от 100 ₽/п.м (зависит от глубины и толщины шва)

Замена стеклопакетов, стекла

Стеклопакет однокамерный (2 стекла) от 3500 ₽/кв.м (изделие меньше 1 (одного) кв.м. считается как 1 (один) кв.м
Стеклопакет двухкамерный (3 стекла) от 4500 ₽/кв.м
Доставка изделия в пределах МКАД ₽ 1500
Доставка изделия за МКАД + 30 ₽/км

Москитные сетки

Рамочная (белая/коричневая) от 1200 ₽/кв.м (изделие меньше 1 (одного) кв.м. считается как 1 (один) кв.м)
Рамочная (белая/коричневая) «Антикошка», «Микро», «Антипыль» от 1950 ₽/кв.м
Дверная распашная (профиль 52х20 мм) от 2500 ₽/кв.м
Дверная распашная (профиль 32х20 мм) от 2000 ₽/кв.м
Раздвижная оконная (на рельсах) от 2000 ₽/кв.м
Раздвижная дверная (на рельсах) от 2700 ₽/кв.м
Роллетная оконная от 2500 ₽/кв.м
Роллетная дверная (пластиковые/металлические) от 3200 ₽/кв.м
"Антивандальная" (усиленный профиль, металлическое полотно) от 2000 ₽/кв.м
Замена крепежных элементов (компл.) ₽ 200/500 (Пластиковые/металлические)
Замена ручки (пластиковые) 100 ₽/шт.
Замена полотна москитной сетки Fiberglass 500 ₽/кв.м.
  • Полный прайс-лист можно посмотреть здесь
  • Стоимость минимального заказа, на который осуществляется выезд – 2000 руб.
в других городах
Озеры

Так же вы всегда можете обратиться к нам по ремонту окон в Озерах, регулировке и утеплению пластиковых окон, замена стеклопакетов и москитных сеток.

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