Ремонт окон, регулировка и утепление пластиковых окон, замена стеклопакетов и москитные сетки в Одинцово
Московский оконный сервис выполнит любые виды работ по ремонту и обслуживанию окон, произведет ремонт окон срочно недорого в Москве и московской области:
Наши преимущества
Секрет нашей успешной работы в том, что мы поставили услуги по ремонту окон “на колеса” – 30 мобильных бригад ежедневно обслуживают клиентов по всей Москве и Московской области.
- 350 рублей – цена регулировки пластикового окна
- Бесплатный выезд мастера – при условии заключении договора
- 1-1,5 часа – время, за которое мастер приедет к вам
- Бесплатные консультации по любым вопросам оконного ремонта по тел.+7(495)789-11-14
- ремонт окон,
- регулировка пластиковых окон,
- замена стеклопакета,
- утепление окон,
- установка москитной сетки.
+7 (495) 789-11-34 – телефон для вызова мастера в Одинцово.
Заказать обратный звонок
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Мастер приедет на специально - оборудованном автомобиле, где есть весь необходимый инструмент и запасные части. Ремонт не перенесется на другой день и не затянется.
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Мастер произведет ремонт по ГОСТУ и требованиям производителей оконных комплектующих. По завершению работы, мастер оформит договор. С нами вы сможете забыть о некачественном ремонте.
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На следующий день после ремонта, мы пришлем SMS, в котором предложим оставить отзыв. Все отзывы модерируются директором компании напрямую. Ваш отзыв не останется незамеченным.
Цены на ремонт окон в Одинцово
Ремонт ПВХ конструкций и деревянных со стеклопакетами
|Регулировка фурнитуры оконной створки (одна створка)
|₽ 350
|Регулировка фурнитуры балконной двери
|₽ 850
|Чистка, смазка фурнитуры оконной створки или двери
|₽ 150
Ремонт и замена фурнитуры (пвх и деревянные со стеклопакетами)
|Ремонт фурнитуры (без замены комплектующих)
|₽ 1500
|Ручка (белая/коричневая)
|₽ 500
|Ручка (цвета по шкале RAL)
|₽ 800
|Ручка с ключом для ПВХ
|₽ 1800
|Защелка на балконную дверь
|₽ 500
|Детский замок (блокировка «защита от детей», белый)
|₽ 1500
|Детский замок (блокировка «защита от детей», цвет – окраска по шкале RAL)
|от ₽ 1500 + 30%
Получить бесплатную консультацию или вызвать мастера в Одинцово для ремонта окна можно по телефону 8 (495) 789-11-34 или заказав обратный звонок.
Утепление, шумоизоляция
|Замена уплотнителя на силиконовый EUROSTRIP, Швеция (для окон, дверей ПВХ и деревянных со стеклопакетами, включая работу и материал)
|200 ₽/п.м
|Замена уплотнителя на резиновый (для алюминиевых конструкций, включая работу и материал)
|200 ₽/п.м
|Герметизация шва монтажной пеной
|300 ₽/п.м
|Герметизация шва силиконовым герметиком
|от 100 ₽/п.м (зависит от глубины и толщины шва)
Замена стеклопакетов, стекла
|Стеклопакет однокамерный (2 стекла)
|от 3500 ₽/кв.м (изделие меньше 1 (одного) кв.м. считается как 1 (один) кв.м
|Стеклопакет двухкамерный (3 стекла)
|от 4500 ₽/кв.м
|Доставка изделия в пределах МКАД
|₽ 1500
|Доставка изделия за МКАД
|+ 30 ₽/км
Москитные сетки
|Рамочная (белая/коричневая)
|от 1200 ₽/кв.м (изделие меньше 1 (одного) кв.м. считается как 1 (один) кв.м)
|Рамочная (белая/коричневая) «Антикошка», «Микро», «Антипыль»
|от 1950 ₽/кв.м
|Дверная распашная (профиль 52х20 мм)
|от 2500 ₽/кв.м
|Дверная распашная (профиль 32х20 мм)
|от 2000 ₽/кв.м
|Раздвижная оконная (на рельсах)
|от 2000 ₽/кв.м
|Раздвижная дверная (на рельсах)
|от 2700 ₽/кв.м
|Роллетная оконная
|от 2500 ₽/кв.м
|Роллетная дверная (пластиковые/металлические)
|от 3200 ₽/кв.м
|"Антивандальная" (усиленный профиль, металлическое полотно)
|от 2000 ₽/кв.м
|Замена крепежных элементов (компл.)
|₽ 200/500 (Пластиковые/металлические)
|Замена ручки (пластиковые)
|100 ₽/шт.
|Замена полотна москитной сетки Fiberglass
|500 ₽/кв.м.
- Полный прайс-лист можно посмотреть здесь
- Стоимость минимального заказа, на который осуществляется выезд – 2000 руб.
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