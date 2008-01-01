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Ремонт окон, регулировка и утепление пластиковых окон, замена стеклопакетов и москитные сетки в Одинцово

Московский оконный сервис выполнит любые виды работ по ремонту и обслуживанию окон, произведет ремонт окон срочно недорого в Москве и московской области:

Наши преимущества Секрет нашей успешной работы в том, что мы поставили услуги по ремонту окон “на колеса” – 30 мобильных бригад ежедневно обслуживают клиентов по всей Москве и Московской области. 350 рублей – цена регулировки пластикового окна

– цена регулировки пластикового окна Бесплатный выезд мастера – при условии заключении договора

– при условии заключении договора 1-1,5 часа – время, за которое мастер приедет к вам

– время, за которое мастер приедет к вам Бесплатные консультации по любым вопросам оконного ремонта по тел.+7(495)789-11-14

оперативно и с гарантией Звоните нам, если вам нужен: ремонт окон,

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установка москитной сетки. +7 (495) 789-11-34 – телефон для вызова мастера в Одинцово.



Заказать обратный звонок Мастер по ремонту окон в Одинцово

Мастер приедет на специально - оборудованном автомобиле, где есть весь необходимый инструмент и запасные части. Ремонт не перенесется на другой день и не затянется.

Мастер произведет ремонт по ГОСТУ и требованиям производителей оконных комплектующих. По завершению работы, мастер оформит договор. С нами вы сможете забыть о некачественном ремонте.

На следующий день после ремонта, мы пришлем SMS, в котором предложим оставить отзыв. Все отзывы модерируются директором компании напрямую. Ваш отзыв не останется незамеченным.

Цены на ремонт окон в Одинцово

Ремонт ПВХ конструкций и деревянных со стеклопакетами Регулировка фурнитуры оконной створки (одна створка) ₽ 350 Регулировка фурнитуры балконной двери ₽ 850 Чистка, смазка фурнитуры оконной створки или двери ₽ 150

Ремонт и замена фурнитуры (пвх и деревянные со стеклопакетами) Ремонт фурнитуры (без замены комплектующих) ₽ 1500 Ручка (белая/коричневая) ₽ 500 Ручка (цвета по шкале RAL) ₽ 800 Ручка с ключом для ПВХ ₽ 1800 Защелка на балконную дверь ₽ 500 Детский замок (блокировка «защита от детей», белый) ₽ 1500 Детский замок (блокировка «защита от детей», цвет – окраска по шкале RAL) от ₽ 1500 + 30%

Бесплатная консультация Работаем с 7:00 до 0:00, без выходных Получить бесплатную консультацию или вызвать мастера в Одинцово для ремонта окна можно по телефону 8 (495) 789-11-34 или заказав обратный звонок.

Утепление, шумоизоляция Замена уплотнителя на силиконовый EUROSTRIP, Швеция (для окон, дверей ПВХ и деревянных со стеклопакетами, включая работу и материал) 200 ₽/п.м Замена уплотнителя на резиновый (для алюминиевых конструкций, включая работу и материал) 200 ₽/п.м Герметизация шва монтажной пеной 300 ₽/п.м Герметизация шва силиконовым герметиком от 100 ₽/п.м (зависит от глубины и толщины шва)

Замена стеклопакетов, стекла Стеклопакет однокамерный (2 стекла) от 3500 ₽/кв.м (изделие меньше 1 (одного) кв.м. считается как 1 (один) кв.м Стеклопакет двухкамерный (3 стекла) от 4500 ₽/кв.м Доставка изделия в пределах МКАД ₽ 1500 Доставка изделия за МКАД + 30 ₽/км

Москитные сетки Рамочная (белая/коричневая) от 1200 ₽/кв.м (изделие меньше 1 (одного) кв.м. считается как 1 (один) кв.м) Рамочная (белая/коричневая) «Антикошка», «Микро», «Антипыль» от 1950 ₽/кв.м Дверная распашная (профиль 52х20 мм) от 2500 ₽/кв.м Дверная распашная (профиль 32х20 мм) от 2000 ₽/кв.м Раздвижная оконная (на рельсах) от 2000 ₽/кв.м Раздвижная дверная (на рельсах) от 2700 ₽/кв.м Роллетная оконная от 2500 ₽/кв.м Роллетная дверная (пластиковые/металлические) от 3200 ₽/кв.м "Антивандальная" (усиленный профиль, металлическое полотно) от 2000 ₽/кв.м Замена крепежных элементов (компл.) ₽ 200/500 (Пластиковые/металлические) Замена ручки (пластиковые) 100 ₽/шт. Замена полотна москитной сетки Fiberglass 500 ₽/кв.м.

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Стоимость минимального заказа, на который осуществляется выезд – 2000 руб.

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